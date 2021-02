A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro roubado e clonado, na manhã desta quinta-feira (dia 11), na Via Dutra, em Itatiaia. O veículo, um Honda Civic preto com placa de Votorantim (SP), conduzido por um homem de 32 anos, foi parado na altura do km 319.

Segundo a PRF, agentes notaram o nervosismo do homem durante a abordagem. Em revista minuciosa, eles observaram indícios de adulteração no veículo, constando se tratar de um clone de um carro de Petrópolis, roubado na última segunda-feira (dia 8), no Rio de Janeiro.

O homem confessou que receberia R$ 1,5 mil para levar o veículo até Campo Grande (MS). Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia de Itatiaia. Foto: PRF