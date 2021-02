Um engavetamento na manhã desta quinta-feira (dia 11) no km 328 da Via Dutra, na Serra das Araras, em Piraí, deixou um caminhoneiro gravemente ferido. O acidente ocorreu na pista de descida, sentido Rio de Janeiro. Devido a um tombamento, ocorrido na madrugada de hoje, com interdição total, foi necessária a implantação de mão dupla na subida, que gerou um congestionamento que, no momento dessa publicação, chegava ao km 260.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta e um caminhão, na faixa da esquerda, e um ônibus, na faixa da direita, se envolveram no acidente. Outra carreta que vinha logo atrás não conseguiu frear, colidindo na traseira do caminhão, ocasionando um engavetamento entre os veículos, e colidindo lateralmente no ônibus que estava na faixa da direita.

O motorista da carreta que não conseguiu frear foi levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Seu estado de saúde é considerado grave.