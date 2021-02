Policiais militares detiveram, na quinta-feira (dia 11), três suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda. Com o trio, foram apreendidos, na Rua 249, no Conforto, cerca de três quilos de maconha. A droga estava dividida em cinco tabletes grandes, 75 trouxinhas, 11 pedaços grandes e 25 pedaços pequenos. Além disso, a PM apreendeu duas bolas de pasta base de cocaína, uma pedra grande da droga, um vidro de fermento em pó, usado para mistura na cocaína, balança digital e material para embalar entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, os suspeitos confessaram que preparavam as drogas para vender no Morro da Viúva, no Jardim Europa. Eles foram levados para a delegacia de polícia.