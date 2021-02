O Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de Volta Redonda protocolou na tarde de ontem (dia 11), no Departamento Geral de Administração (DGA), ligado ao Gabinete de Gestão Governamental (Gegov), mais um ofício solicitando audiência com o prefeito Neto (DEM) para tratar sobre o atraso nos salários, a falta de pagamento do 13º salário e a questão da suspensão dos concursados das secretarias de Ação Comunitária, Educação e Saúde, dispensados logo que o atual governo assumiu.

Este é o quarto oficio que a entidade envia ao chefe do Executivo solicitando atendimento para tratar dos interesses dos funcionários públicos. No três anteriores, os representantes da categoria ficaram sem retorno. A relação entre o prefeito Neto e os funcionalismo, historicamente, é de pouco diálogo.