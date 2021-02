A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou, na manhã desta sexta-feira (dia 19), a segunda morte de um paciente infectado com uma variante da Covid-19. O paciente de 41 anos, que faleceu na noite de quinta-feira, era de Manaus e apresentava um quadro de hipertensão arterial sistêmica e obesidade, o que estaria relacionado ao agravamento do caso.

Ao todo, cinco pessoas foram identificadas no Rio de Janeiro com a nova cepa da doença. Na terça-feira (dia 16), um homem de 55 anos morreu após testar positivo para a variante brasileira do coronavírus no Rio.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), já existe transmissão local das variantes brasileira e do Reino Unido da Covid-19 no estado. A informação foi divulgada em nota conjunta com a Secretaria de Saúde da capital fluminense. As duas pastas investigam a origem da contaminação dos pacientes.