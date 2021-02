A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai abrir nesta segunda-feira (dia 22), a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 89 anos de idade. A aplicação de doses acima desta faixa etária continua acontecendo no município, que também está vacinando acamados de qualquer idade.

Os idosos a partir de 89 anos devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) ou da Família (UBSF) mais próxima da sua casa para se vacinar de 9h às 16h. Não é necessário estar cadastrado, já os idosos que fizeram o cadastro pelo site da prefeitura devem procurar à Unidade de Saúde indicada no cadastramento. É necessário apresentar um documento de identidade com foto no ato da vacinação.

A Secretaria de Saúde ressaltou que pretende estender ao longo da semana que vem a vacinação para outra faixa etária de idosos. Volta Redonda deve receber em breve novas doses que serão utilizadas para a segunda aplicação da vacina nesse público que está sendo vacinado no momento.

Quem já foi vacinado em Volta Redonda?

Idosos com mais de 60 anos, que vivem nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e cuidadores; profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 na rede pública e privada; profissionais de saúde com mais de 50 anos em atividade; pessoas com deficiência com mais de 18 anos que vivem em residências terapêuticas e trabalhadores dessas instituições; agentes de endemias; profissionais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; profissionais das equipes do “Consultório na Rua”; profissionais do Serviço de Atenção Domiciliar; profissionais do Serviço de Perícia Médica; profissionais das UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família); funcionários da Funerária e do Cemitério Municipal e estudantes da área de saúde que fazem estágio em pontos de atendimento a pacientes.