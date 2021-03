A Polícia Militar apreendeu, na tarde deste domingo (dia 28), no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, 2.460 pinos de cocaína, 149 trouxinhas de maconha, 48 pedras de crack, duas bolsas, uma contendo 300 gramas de maconha e outra com 375 gramas de cocaína, uma folha com anotações do tráfico de drogas, duas balanças de precisão, dois rádios de comunicação e material para embalar drogas. O material estava com dois suspeitos, no local conhecido como Escadão da Paz, na Rua Castelo.

Segundo a PM, uma guarnição foi até o local apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Os suspeitos, levados à delegacia de Volta Redonda, responderão por tráfico de drogas. Foto: PM