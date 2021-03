Os prefeitos de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral se reuniram, na tarde desta segunda-feira (dia 15), com o promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) Leonardo Kataoka para debater novas medidas de combate à Covid-19 nestes municípios que, nos últimos dias, apresentaram crescimento nos números de novos casos e internações. Após o encontro, ficou decidido que as três cidades irão adotar um toque de recolher das 23h às 5h. Neto já havia determinado toque de recolher na Cidade do Aço em seu último decreto editado. As informações foram dadas pelo prefeito de Pinheiral Ednardo Barbosa (PSC), durante live no início desta noite.

Outro ponto de discussão foram os bares e restaurantes, setor normalmente afetado por restrições. Esses estabelecimentos poderão funcionar até às 22h, com tolerância de uma hora e 50%. Agora, os prefeitos apostam na política de “tolerância zero” para bares e restaurantes que desrespeitarem as restrições, com a aplicação de multas pesadas e até mesmo o fechamento definitivo desses locais. Aglomerações clandestinas, como festas e bailes funk, também serão tratadas com um rigor maior.

O comércio, ponto de alta circulação durante o dia, segue funcionando. O aumento da incidência de casos graves da doença entre jovens e crianças trás um alerta ainda maior para os municípios da região Sul Fluminense, que seguem vacinando conforme as novas doses previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI) são distribuídas.

*Essa matéria será atualizada