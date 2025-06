Desenvolve RJ chega pela primeira vez em Barra do Piraí

Na tarde da última terça-feira (dia 25), de maneira inédita, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura, trouxe o Desenvolve RJ para Barra do Piraí. O projeto aconteceu das 13h às 18h no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel e reuniu autoridades estaduais, municipais, empresários, microempresários, artesãs e mais.

O Desenvolve RJ tem como principais objetivos estimular o crescimento da economia da região e fortalecer a produção local nos municípios do estado do Rio de Janeiro, promovendo assim a integração institucional e a geração de negócios entre médias e grandes empresas com fornecedores locais.

Para tal, os eventos do Desenvolve RJ se adaptam às características e particularidades de cada cidade, realizando ações como rodadas de negócios, oficinas, atendimentos técnicos, palestras temáticas e exposição de produtos e serviços.

Agradecendo a parceria do estado e enaltecendo o trabalho da gestão, na abertura institucional, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, demonstrou confiança no crescimento econômico de Barra do Piraí, apontando para as diversas vocações do município.

“Barra do Piraí irá crescer e se desenvolver cada vez mais. Agradeço o apoio da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, e o trabalho do Tadeu, nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, que tem sido essencial, junto a nossos parceiros, nessa caminhada. O município tem muitas vocações em diversos setores, e nosso objetivo é explorá-las, de modo que possam até mesmo colaborar com outras áreas da cidade”, disse a prefeita Katia Miki, completando que “Barra do Piraí é uma cidade agraciada por contar com tamanho apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira estive com o governador em exercício, Rodrigo Bacellar, e ele reafirmou seu apoio ao nosso município”.

Também na abertura institucional, a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, expressou sua alegria em levar o projeto até Barra do Piraí e ressaltou as potencialidades do município.

“É uma grande alegria estar em Barra do Piraí, para darmos início à primeira edição de 2025 do Desenvolve RJ. Esse programa foi pensado com muito cuidado para impulsionar o desenvolvimento econômico regional e fortalecer ainda mais os arranjos produtivos locais. Barra do Piraí é um município de economia diversificada, dinâmica e cheia de potencial, e isso mostra que a cidade está preparada para crescer com inovação e sustentabilidade”, disse Fernanda Curdi.

Representando o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o assessor especial da Secretaria Estadual de Turismo e coordenador das ações turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias, destacou que “essa é uma ação importantíssima para nosso Arranjo Produtivo Local, e agradeço imensamente à amiga e secretária estadual Fernanda Curdi pela parceria com o Vale do Café.”

Participaram ainda da abertura Jorge Guilherme Aiex, presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Paola Tenchini, coordenadora da Região Médio Paraíba do SEBRAE, e Marcel Vasconcelos, coordenador do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro. Destacando também a presença do secretário Municipal de Turismo e interino de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Tadeu Oliveira, a vereadora Lu Maciel e outras autoridades.

Além da abertura institucional, a ação contou com painéis, palestras e oficinas que enriqueceram o conhecimento do público sobre o tema e promoveram uma troca de experiências entre os participantes.

Durante o Desenvolve RJ em Barra do Piraí, foram realizadas as palestras “O Empreendedorismo no Artesanato Fluminense” e “Boas Práticas Empresariais: Selo Empresa Amiga da Mulher”, o painel “Rio de Oportunidades: Retenção e Atração de Investimentos no Estado do Rio de Janeiro” e a oficina “Primeiros Passos: Dê o primeiro passo para transformar o seu negócio!”.

A ação contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento de Barra do Piraí, o Sebrae, Sicomércio de Barra do Piraí, Firjan e outros parceiros, prometendo deixar um marco significativo na cidade.