O Resende está se preparando para mais um grande desafio no Campeonato Carioca 2021. Com uma vitória, um empate e uma derrota na competição, na sétima colocação, o clube enfrenta o Flamengo nesta sexta-feira (dia 19), às 21h, no Maracanã.

O treinador Sandro Sargentim comandou, na tarde desta quinta-feira, o último treinamento do Resende antes da viagem para o confronto. O time deve ter mudanças para a partida por opção do treinador. Marcão permanece na zaga ao lado de Grasson e Fraga substitui o goleiro Jefferson, expulso contra o Madureira. Jefferson Ruan, Mateuzinho e Mateus Bastos brigam por duas vagas no setor ofensivo.

“A equipe esteve muito focada na preparação nesta semana. Sabemos que se trata de um clube com muita tradição, com ótimo jogadores e joga em casa. Estamos vindo de um bom resultado, que é o empate contra o Madureira fora de casa. Ainda mais pelas circunstâncias, com um a menos durante mais da metade do jogo. Vamos para o Rio respeitando o adversário, mas vamos tentar impor nossa forma de jogar e buscar pontuar. Seja a vitória ou o empate, é importante continuar pontuando e solidificar nossa maneira de jogar”, disse o treinador.

O elenco passou por testes de Covid-19 na última quinta-feira, com todos os resultados negativos para a doença, e viaja nesta sexta.