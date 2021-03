A Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda informou, neste domingo (dia 21), o falecimento do Padre Rúben Rojas Velazco, de 59 anos. Ele foi encontrado morto na casa Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Conforto.

Nascido no Peru, Rojas estava em Volta Redonda desde 2014. Antes, ele havia atuado por 25 anos na Amazônia e em Petrópolis, na região Serrana do Rio. Em nota, a Diocese lamentou o falecimento do sacerdote. “Como seguidores de Jesus – Caminho, Verdade e Vida – cremos na vida eterna e na superioridade do amor de Deus, à quem recomendamos esse nosso irmão, confiando-lhe também às preces de todos os nossos diocesanos”.