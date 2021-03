A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 24), a operação “Camaleão.com”, em decorrência de uma investigação que apura a liberação de presos, condenados pela Justiça Federal, que cumpriam pena no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, com base em alvarás de soltura, certidões e decisões judiciais falsificados. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva, nos Municípios de Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Segundo a PF, os presos poderão responder por oganização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e fuga de pessoa presa. Todos os detidos serão encaminhados à Superintendência da Polícia Federal, no Rio. Os materiais apreendidos passarão por perícia.