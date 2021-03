Um adolescente de 16 anos foi baleado nas nádegas após entrar em confronto com a Polícia Militar, na noite desta terça-feira (dia 23), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A troca de tiros ocorreu na Rua Izalino Gomes.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi levado à Santa Casa. No local do tiroteio, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com numeração raspada, com uma munição deflagrada e quatro intactas. 20 pinos de cocaína e um rádio de comunicação também foram apreendidos. Os policiais ainda receberam a denúncia de que o chefe do tráfico no bairro teria ordenado que seus comparsas “tacassem bala na polícia”. Foto: Polícia Militar