A Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social da Câmara Municipal de Volta Redonda se reuniu, na manhã desta quinta-feira (dia 25), com o secretário de Ação Comunitária Munir Francisco.

A Comissão, composta pelos vereadores Jari (PSB), Paulo Conrado (DC) e Sidney Dinho (Patriota), debateu com o secretário temas como a assistência à população de rua, que aumentou por conta da pandemia da Covid-19 e tem gerado reclamações por parte de moradores; o atendimento da Funerária Municipal; a manutenção do Cemitério Municipal; e a retomada do funcionamento dos Centros de Referência à Assistência Social (CRAS).

“O trabalho da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, que sempre foi importante para a população de Volta Redonda, se tornou fundamental para minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 na vida das famílias. Por isso, vamos acompanhar de perto e colaborar no que for possível com as ações, principalmente, levando os anseios da população aos gestores da pasta”, afirmou o vereador Jari, presidente da comissão.