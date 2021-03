A prefeitura de Volta Redonda divulgou, na tarde desta quinta-feira (dia 25), um novo decreto com medidas restritivas e de combate à Covid-19, válidas a partir desta sexta-feira (dia 26) até o dia 4 de abril, período do feriado prolongado, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e sancionado pelo governador Cláudio Castro, para tentar frear a progressão da pandemia em todo o estado.

No decreto, assinado na tarde de hoje, fica estabelecido que o comércio poderá funcionar durante o feriado. De segunda a sexta, o horário de funcionamento é de 10h às 19h e, aos sábados, das 9h às 13h. As atividades consideradas essenciais continuam sob efeito das determinações anteriores e funcionarão de forma contínua.

Bares, restaurantes e congêneres seguem as determinações do decreto anterior: funcionamento até 21h30, apenas com serviço de delivery após esse horário. Segundo Neto, a fiscalização será ainda mais dura, com uma multa de R$ 5.929,80 para os estabelecimentos que descobrirem os pontos determinados.

Por se tratar de um feriado, escolas públicas e particulares não terão aula. O expediente nas repartições públicas ficará suspenso durante os 10 dias de feriado.

Confira a íntegra do decreto: