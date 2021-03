O painel de monitoramento de casos de Covid-19 no estado do Rio de Janeiro apontou que, segundo os dados enviados no sábado (dia 27), Volta Redonda atingiu 107% de ocupação de leitos de enfermaria para tratamento da doença. Os dados também mostram que, no mesmo dia, os leitos de UTI tinham ocupação de 79%.

Volta Redonda tinha, em 1º de março, 1.856 pessoas em tratamento. Esse número leva em consideração aqueles que estão em isolamento domiciliar e os internados em enfermaria e UTI. Já no domingo (dia 28), os dados da secretaria municipal de Saúde mostraram que 3.418 pessoas estavam em tratamento, com 87 pessoal na enfermaria e 59 internados em UTI.