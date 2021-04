O cantor, compositor e político Agnaldo Timóteo morreu, neste sábado (dia 3), aos 84 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado deste o dia 17 de março, em um hospital privado, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do COVID-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A Família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol de um mundo melhor!”, comunicou sua assessoria de imprensa.

No dia 19 de março, seu sobrinho e assessor, Timotinho disse que Agnaldo havia deixado a UTI e estava melhorando. “Ele está bem, tomou café da manhã e almoçou há pouco. Ele esta melhorando, claro que tem algumas complicações por causa da idade, mais o AVC que ele teve um tempo atrás. Mas está tudo sob controle, não está entubado e nem em estado grave”, disse o sobrinho do cantor na ocasião. Agnaldo sofreu um Acidente Vascular Cerebral, em 2019, e passou três meses internado

Nascido em Caratinga, Minas Gerais, em 1936, Agnaldo começou a carreira como cantor no Grêmio Literário Nossa Senhora das Graças. Em seguida, passou a apresentar-se nos programas da Rádio Sociedade Caratinga. Entretanto, sua grande oportunidade surgiu através do animador Aldair Pinto, que o encaminhou às emissoras de Belo Horizonte, onde começou a ser conhecido na área de abrangência das rádios Guarani e Inconfidência.

Mudou-se para o Rio de Janeiro, e começou a trabalhar como motorista da cantora Ângela Maria, que morreu em setembro de 2020, aos 89 anos. Enquanto isso, continuava sua carreira e aos poucos tornou-se conhecido nacionalmente pela sua voz.

Ficou famoso ao gravar a canção “Meu Grito”, de Roberto Carlos. Depois disso vieram vários sucessos românticos, como “Ave-Maria”, “Mamãe” e “Os Verdes Campos De Minha Terra”. Gravou mais de 50 discos e jamais saiu das paradas de sucesso.