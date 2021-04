O Serviço Autónomo de Agua e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informou que neste domingo (dia 4) vão ser realizados trabalhos de Limpeza, Higienização e manutenção nos tanques de tratamento da ETA/NOVA. A autarquia informou ainda que a equipe estará tomando as providências necessárias para a realização dos serviços o mais rápido possível.

Essa interrupção momentânea no fornecimento de água poderá ocasionar falta d’água nas seguintes bairros: Abelhas II, Ano Bom, Bocainha, Boa Sorte, Bom Pastor, Cantagalo, Cotiara, Getúlio Vargas, Goiabal, Jardim Alice, Jardim Boa Vista, Jardim Central, Jardim Monique, Jardim Primavera, Jardim Roselândia, Km 4, Entanha, Loteamento Harmonia, Jardim Marilu, Santa Lúcia, Lot Santa Maria I, II e III, Loteamento São Paulo, São Vicente, Sofia, Morada da Colônia I e II, Morada do Vale, Morada Verde, Nossa Senhora de Fátima, Nova Esperança, Parque Independência, Piteiras, Roselândia, Santa Clara, Santa Izabel, São Domingos, São Francisco de Assis, São Genaro, São Judas Tadeu, São Luiz, São Pedro, São Silvestre, Saudade, Siderlândia, Vila Independência, Vale do Paraíba, Vila Brigida, Vila Coringa, Vila Delgado, Vila Maria, Vila Nova, Vila Orlandélia, Vila Principal, Vila Ursulino, Village do Sol e Vista Alegre.