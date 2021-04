A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza mais uma entrega de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos do chamado “kit intubação” neste fim de semana. Ao todo, são 517 mil doses de imunizantes, sendo 273.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 243.500 da Coronavac, além de 47.400 unidades de medicamentos.



Neste domingo (dia 18), seis aeronaves decolaram do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM, em Niterói, para transportar vacinas e medicamentos. Foram utilizados dois helicópteros do Governo do Estado, um da SES, dois do Corpo de Bombeiros e um da Polícia Civil.



A operação de distribuição começou na noite de sexta-feira (dia 16), com a liberação das vacinas para o município do Rio de Janeiro, e no sábado (dia 17), com as retiradas pelos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.



“O trabalho de toda equipe envolvida na distribuição das vacinas contra a Covid-19 tem sido incansável. A estratégia montada de separação das doses e envio tem sido aprimorada a cada entrega, com segurança e agilidade, para que a população tenha acesso à vacina o quanto antes”, comenta o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.



As doses de vacina da Oxford/AstraZeneca foram entregues pela Fiocruz diretamente à SES, após pedido do Governo do Estado. A medida agiliza a distribuição da vacina, uma vez que os lotes destinados ao estado do Rio de Janeiro não precisam mais passar pelo Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em São Paulo.