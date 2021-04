O deputado Marcelo Cabeleireiro, presidente estadual da Democracia Cristã no Rio de Janeiro, esteve nesta segunda-feira (dia 19), em São Paulo, acompanhado do secretário-geral do diretório do Rio, Anderson Arpini, para uma reunião com o presidente nacional da legenda, José Maria Eymael e o secretário-geral nacional, Rubens de Araújo Pavão.

O objetivo do encontro foi tratar sobre a reestruturação do partido no Rio de Janeiro e ampliação dos diretórios municipais ao redor dos 92 municípios do estado e sobre as eleições de 2022. “A nossa intenção é fazer com que o DC esteja cada vez mais organizado e forte, ampliando a nossa atuação nos municípios e a nossa relação com o estado. Fico feliz em poder contar com o apoio do presidente Eymael nessa jornada, um exemplo na vida pública por sua conduta ilibada e por toda a sua história e obra ,” destacou o deputado.

Marcelo Cabeleireiro tem marcado a sua gestão por ações pautadas pelo diálogo e pela criação de condições cada vez melhores para os integrantes e correligionários do DC, como a troca de endereço da antiga sede fluminense, que hoje fica numa sala ampla e bem conservada na Cinelândia, centro do Rio.

Toda terça-feira o parlamentar atende políticos e eleitores na sede do partido, localizada na Rua Álvaro Alvin, N° 27, sala 102 (10° andar), em horário comercial.