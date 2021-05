A Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar conseguiram na madrugada deste domingo (dia 30), acabar com um pega de motos que saiu do bairro Aero Clube. O evento conhecido como “rolezinho” cruzava o bairro Aterrado, quando seus participantes foram interceptados pela Guarda Municipal com apoio da Policia Militar.

Cerca de 30 motoqueiros do chamado “rolezinho” estavam causando desordem no trânsito e perturbação do sossego dos moradores, com ruídos acima do permitido e praticando competição em via pública. A maioria das motos estava sem placas de identificação ou em situação que dificultava a identificação. Ao verem as viaturas os participantes dispersaram, mas duas motos foram apreendidas e levadas para o depósito Municipal.

O comandante da GM, João Batista dos Reis, disse que já tinha informações antecipada sobre o pega e vinha monitorando os participantes. Mais: esta semana tem uma reunião agendada com o comando da Polícia Militar para montar um cerco aos organizadores de pegas.

“Há motos que vêm também de municípios vizinhos. Há falsos motoboys se infiltrando nessas desordens, atrapalhando quem quer trabalhar e anda direito. Já temos bastante coisa mapeada”, disse Batista.