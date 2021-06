O ex-narrador de rádio e TV Januário de Oliveira, morreu nesta segunda-feira (dia 31), aos 81 anos. Ele estava internado há 11 dias tratando um quadro de pneumonia, em um hospital privado de Natal-RN, e sofreu uma parada cardíaca. Januário já enfrentava diversos problemas de saúde, como o diabetes, que o fez perder a visão.

Januário foi um dos principais narradores esportivos do Brasil nos anos de 1980 e 1990. Imortalizou bordões como “Taí o que você queria, bola rolando”, “Acha pouco, quer mais e vai à luta”, “Ele sabe que é disso, é disso que o povo gosta!”, “Tá lá um corpo estendido no chão”, “Cruel, muito cruel”, “Sinistro, mas é muito sinistro”.

Além das frases marcantes, apelidou jogadores como o atacante Valdeir do Botafogo, que na voz de Januário virou o “The Flash”. Sávio, atacante de destaque do Flamengo nos anos 90, se transformou no “Anjo Loiro da Gávea”. Sem dúvidas, o apelido mais famoso foi o do centroavante Ézio, do Fluminense, clube pelo qual Januário torcia. Até hoje é lembrado por tricolores como o “Super Ézio”.