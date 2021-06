A diretoria da CDL de Barra Mansa recebeu na última quinta-feira (dia 10), a comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campos; o capitão Marcelo Tavares; o 2º sargento da Polícia Militar, Raul Ronaldo Corrêa; e o chefe de Operação e Instrução da P3, major Marcos Paulo de Faria Ferreira. No encontro foram apresentados dados do Serviço de Segurança Pública, que mostram a produtividade no período de 01 de janeiro a 30 de maio, com ênfase na curva de delitos e apreensões desde 2003 no município, além da queda nos índices de criminalidade.

Segundo as informações apresentadas pela equipe, foram 183 prisões neste ano, 44 armas apreendidas e 135 ocorrências com apreensão de drogas, uma queda significativa em relação aos anos anteriores. Como comparativo, foram registrados 39 furtos de carros neste ano contra 43 em 2020. Os roubos de veículos também apresentaram queda: quatro em 2021 e seis em 2020. Com relação a roubo de rua, neste ano foram registradas 19 ocorrências, 12 a menos que o mesmo período do ano passado. Quanto à roubo a estabelecimentos comerciais, enquanto neste período de 2020 foram registrados 11 casos, até agora, em 2021, foram nove situações deste tipo.

De acordo com o major Marcos Paulo de Faria Ferreira, esse resultado demonstra o comprometimento da Polícia Militar. “Barra Mansa detém de 25% a 30% das ocorrências do 28º BPM. Nosso efetivo é pequeno, cada policial no município é responsável por mil habitantes. Mas, mesmo assim, estamos conseguindo bons resultados na redução de crimes na cidade”, pontuou.

O presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, acredita na importância do diálogo e da união entre a entidade e as forças de segurança para aumentar a sensação de tranquilidade no comércio e nas ruas da cidade. “Estamos sempre de portas abertas para toda a equipe e prontos para auxiliar no que for preciso. Essa parceria faz toda a diferença, não apenas para o setor empresarial, mas para toda a nossa população”, ressalta Leonardo, acrescentando: “A segurança pública é um dever do Estado, mas também é nossa responsabilidade colaborar pela redução dos índices. Ficamos felizes em ver que o empenho e dedicação da equipe do 28º tem dado bons frutos e ajudado a reduzir os índices de criminalidade em Barra Mansa. Parabéns a todos”, finalizou.

Foto: Divulgação