A base do Volta Redonda FC segue mostrando que vem forte e dando muitos frutos. Nesta segunda-feira (dia 14), o volante William Chumbinho, de 17 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Esquadrão de Aço, com vínculo até 2024. Agora, o prata da casa será emprestado ao RB Bragantino-SP por um ano e meio, com 70% dos direitos econômicos fixados.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a negociação e destacou que o Volta Redonda está resguardado nesta negociação.

“Mais um atleta que o Volta Redonda revela e empresta para um grupo mundialmente conhecido, que o grupo Red Bull. Procuramos, como sempre, conduzir de uma maneira que o Voltaço fique resguardado e também tenha uma contrapartida merecida nesta transação. Isso só reafirma o grande trabalho que vem sendo feito na base nos últimos anos, formando atletas para o nosso elenco profissional e também para grandes clubes do Brasil, nos credenciando cada vez mais como um clube formador”, destacou.