A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) comunicou, nesta quarta-feira (dia 30) que fechou contrato para a compra da Elizabeth Cimentos e Elizabeth Mineração, empresa com atuação na Região Nordeste, principalmente nos estados da Paraíba e Pernambuco. Avaliado em R$ 1,08 bilhão, o negócio envolve pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas.

A conclusão da operação, segundo informou a CSN, está sujeita a condições usuais em negociações deste tipo, inclusive a aprovação por parte das autoridades concorrenciais.

Com a aquisição, a CSN Cimentos aumentará sua capacidade produtiva em até 1,3 milhões de toneladas por ano. Com a conclusão do negócio, a empresa passa a ter uma capacidade total de produção de 6 milhões de toneladas anuais e uma presença cada vez mais abrangente no território brasileiro como produtor relevante do material.

“São esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de clientes”, afirmou a CSN em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com informações do Valor Econômico e da Reuters