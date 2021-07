Na vice-liderança do grupo A, o Volta Redonda visita o Ferroviário-CE neste sábado (dia 3), às 15h, no estádio Elzir Cabral. Confronto que poderá deixar o Esquadrão de Aço na ponta da tabela, já que a diferença para o líder é de apenas um ponto.

O comandante Neto Colucci projetou um duelo difícil e equilibrado diante da equipe cearense.

“Quando saímos para enfrentar uma equipe que está invicta nos seus domínios e sem levar gol, temos que entender como o adversário está jogando e ter a inteligência para aproveitar os momentos de descuidos e de desequilíbrio da defesa deles, porque toda equipe tem um fator que acaba ficando um pouco mais vulnerável. Como digo para meus atletas, o futebol hoje é o jogo do equilíbrio e desequilíbrio. O equilíbrio da defesa tentando roubar a bola do ataque desiquilibrado e o seu ataque equilibrado tentando desequilibrar a defesa adversária. É isso que vamos fazer, tentar desequilibrar a defesa do Ferroviário para sairmos com a vitória. É importante para eles não perder lá, mas também é muito importante para a gente sair daqui, ganhar os três pontos lá e continuar na parte de cima da classificação. Então, vamos da mesma maneira que fomos contra o Botafogo, contra o Paysandu, que, apesar do empate, buscamos a vitória o jogo todo, e não será diferente desta vez”, projetou.

Para este confronto, Neto Colucci contará com o retorno do volante Bruno Barra, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. O Volta Redonda ocupa a vice-liderança do grupo A, com oito pontos, um a menos que o líder Manaus-AM. Botafogo-PB e Paysandu-PA, ambos com oito pontos, fecham o G4.