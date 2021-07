A Prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, cadastrou 62 pessoas que receberão a carteira nacional do artesão. Com o intuito de acelerar o processo e tirar todas as dúvidas, Piraí foi o primeiro município a convidar e receber a equipe da Secretaria Estadual de Turismo por dois dias.

Em breve, o secretário de Estado de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca, participará da entrega dos documentos, cujos artesãos terão direito ao registro nacional com muitos benefícios, entre eles o acesso a microcrédito, a participação em feiras do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa Estadual, capacitações, auxílio para divulgar trabalhos em com instituições parceiras e descontos na compra de matéria-prima.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Gebran Smera, essas medidas fazem parte do projeto da pasta, que vem buscando alternativas para fomentar as vendas e parcerias para beneficiar os artesãos.