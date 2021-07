O Portal dos Procurados divulgou na quinta-feira (dia 22), um cartaz para ajudar nas investigações das polícias civil e militar para que possam obter informações que levem à localização e prisão do criminoso Thiago Cláudio Duarte Chagas, o “Thiago Cabeça”, de 37 anos. Ele é acusado de liderar o tráfico de drogas em Volta Redonda. A recompensa oferecida é de R$ 1 mil.

Em junho, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado, e a Promotoria de Investigação Penal de Barra Mansa, realizou a operação ‘Futebol Clandestino’, tendo por finalidade combater o tráfico de drogas em municípios do Sul Fluminense.A investigação, que teve início com a 90ª DP (Barra Mansa), contou com quebras de sigilo de dados de dispositivos apreendidos com traficantes da localidade e conseguiu identificar o funcionamento da organização criminosa atuante na Região Sul Fluminense, inclusive em Angra dos Reis, na Costa Verde. Por tal razão, o MPRJ dividiu a denúncia em seis principais núcleos de atuação, sendo eles: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra de Piraí, Angra, Resende e Rio de Janeiro.

O núcleo Volta Redonda, liderado por Thiago Cabeça, é responsável por coordenar todas as ações adotadas pelos outros integrantes, inclusive a execução de usuários devedores e de outros traficantes. Em março de 2012, ele chegou a ser preso pela Polícia Civil. Contra ele havia vários mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios.

Thiago Cabeça comandaria o tráfico nos bairros Siderlândia, Belmonte e seria unido a traficantes do bairro Getúlio Vargas. Atualmente, ele se encontra em Liberdade Condicional, porém, consta um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Barra Mansa, pelo crime de Tráfico de Drogas e Condutas Afins.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização Thiago Cabeça, nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; APP “Disque Denúncia RJ”; Facebook (inbox) e Twitter (mensagens).