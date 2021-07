Morreu nesta segunda-feira (dia 27), em Barra do Piraí, Breno Canedo Santos, de 26 anos. Ele estava em coma, na Santa Casa, desde o dia 17 de junho, quando foi brutalmente espancado por quatro homens, no bairro Areal. Nas últimas semanas, três suspeitos do crime foram presos e um está sendo procurado. As prisões, até então, não tinham sido divulgadas para não comprometer as investigações.

Inicialmente, havia suspeito de que o caso estaria relacionado ao tráfico de drogas, mas, segundo o delegado de Barra do Piraí, Rodolfo Atala, foi um crime passional. Breno foi espancado devido a uma desavença por causa de uma namorada.

A apuração da Polícia Civil aponta que ele estava em uma motocicleta quando sofreu uma emboscada de outros quatro jovens na Rua Vereador Sebastião de Carvalho, sendo agredido violentamente mesmo depois de perder os sentidos. Eles só pararam quando acreditaram que a vítima estava morta, conforme contou o delegado.

Rodolfo Atala informou que, dos três presos, dois admitiram que estavam no local onde Breno foi espancado, mas alegaram que apenas assistiram, sem participar das agressões. O terceiro se reservou ao direito de não dar declarações à polícia. Os nomes dos três suspeitos já presos não foram divulgados. Segundo o delegado, o mais velho tem 25 anos e, o mais novo, 18 anos de idade.