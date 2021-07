Policiais militares prenderam nesta terça-feira (dia 27) dois homens que seriam integrantes de uma facção criminosa que atua na Região Leste de Barra Mansa, especialmente no Paraíso, e que está em guerra com rivais do bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Com eles foram apreendidos uma arma e cocaína. As prisões ocorreram na Rua Luxemburgo, no bairro Ponte Alta, após informações obtidas pela Polícia Militar, que interceptou o Fiat Uno placa KTA-4229 com dois homens. Dentro do carro foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada. A arma estava com cinco balas, dentro de um coldre.

Pressionados pelos policiais, os dois confessaram onde guardavam drogas. O local não foi informado, mas os agentes apreenderam 32 tambores e 23 pinos de cocaína. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, disseram aos policiais que são da Ponte Alta, mas pertencem à mesma facção que domina o tráfico no bairro Paraíso, em Barra Mansa, e que está em confronto com uma facção rival que domina os pontos de venda de drogas na localidade conhecida como Borelzinho, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

A disputa entre as facções resultou na morte, no último sábado, do bebê Ycara Sigilião dos Santos, de 2 anos, atingido por uma bala perdida nos disparos feitos por um homem contra Anderson Leitte Antero Miran, de 21 anos, que também morreu, mas no dia seguinte, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A dupla presa nesta terça foi conduzida à delegacia, sendo indiciada por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.