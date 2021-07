Um homem de 45 anos, identificado como Alberto Belo de Miranda, foi preso nesta terça-feira (dia 27) por furto de veículo em Volta Redonda, depois de ser perseguido e detido pelo filho da vítima, na Rodovia do Contorno. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à delegacia. O furto ocorreu na Rua 31-A, na Vila Santa Cecília.

Dados do carro furtado não foram fornecidos, mas, segundo a ocorrência, o veículo pertence a Renan Dias de Souza, de 48 anos, que avisou sobre o ocorrido ao filho Lucas Fajardo de Souza, de 23 anos. O rapaz então foi ao encontro do pai e, quando ele passava pela Rodovia do Contorno, cruzou com o carro do pai.

Ele deu meia volta e saiu em perseguição. Próximo à entrada do bairro Nova Primavera, Alberto parou e abandonou o veículo, tentando fugir à pé, mas foi alcançado e dominado por Lucas até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o suspeito à delegacia. Alberto ficou preso em flagrante.