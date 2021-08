A CCR NovaDutra está com uma nova frente de serviços de recuperação de pavimento entre Barra Mansa e Resende, da Via Dutra. Os trabalhos, que implicam na substituição do pavimento antigo, com objetivo de garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia, seguem até o próximo domingo (dia 8). Em caso de chuva, a concessionária informou que os serviços podem ser suspensos ou cancelados.

Segundo a CCR, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia e acostamento entre os quilômetros 273 e 292, no sentido São Paulo, o que deve deixar o tráfego um pouco mais lento na região, com previsão de início às 9h e de término às 16h. A CCR NovaDutra orienta que seja respeitado o limite de velocidade no trecho em obra e a sinalização implantada no local. Foto: CCR Nova Dutra