Volta Redonda e Paysandu-PA empataram em 2 a 2 no Raulino de Oliveira. Olávio e Rafael Tanque marcaram os gols do Esquadrão de Aço e Marcelo e Leandro Silva anotaram para os visitantes. Com o resultado, o Voltaço termina a rodada na quinta colocação, com 19 pontos, dois a menos que o líder Manaus-AM.

O próximo confronto do Voltaço pela Série C será diante do Santa Cruz, segunda-feira (dia 30), às 20h, no Mundão do Arruda.

Mas antes, o Esquadrão de Aço volta as suas atenções para a Copa Rio, quando estreia na competição diante do Sampaio Corrêa-RJ, quarta-feira (dia 25), às 15h, no estádio Lourival Gomes de Almeida.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio e poucas chances de gol. O Volta Redonda foi o primeiro a assustar com MV, que após receber passe de Hiroshi, bateu cruzado com muito perigo, aos quatro minutos.

Por sua vez, o Paysandu apostava nos cruzamentos para dentro da área tricolor. E foi desta maneira o lance mais perigoso dos visitantes nos primeiros 45 minutos, após Jhonnatan cruzar pela direita e bola quase ir direto para o gol.

Após os 30 minutos, o Voltaço iniciou uma pressão em busca do gol e assustou mais uma vez com MV, que, após cruzamento de Júlio Amorim, finalizou de voleio com muito perigo.

A segunda etapa iniciou com uma pressão do Volta Redonda, que já foi logo abrindo o placar. Aos 13 minutos, Olávio subiu mais que a defesa adversária e cabeceou para o fundo das redes.

A pressão tricolor seguiu e o Rafael Tanque, que tinha acabado de entrar, marcou o seu segundo gol no primeiro toque na bola, aos 32 minutos.

Entretanto, a vantagem tricolor não permaneceu até o final do jogo, porque o Paysandu-PA empatou com gols de Marcelo, aos 37 minutos, e Leandro Silva, aos 49 minutos. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 2×2 Paysandu-PA.