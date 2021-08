O governador Cláudio Castro (PL) anunciou, na noite deste domingo (dia 22), a troca do comando da Secretaria de Estado de Polícia Militar. O coronel Rogério Figueredo deixou o posto e, em seu lugar, assume o coronel Luiz Henrique Marinho Pires. A nomeação do novo secretário será publicada no Diário Oficial de hoje. Figueredo era o último remanescente da gestão de Wilson Witzel no alto comando da segurança estadual.

Em nota, Cláudio Castro enalteceu o trabalho de quase três anos de Figueiredo à frente da pasta. Luiz Marinho tem 32 anos na Polícia Militar, é especialista em planejamento e foi chefe do Estado-maior no período da intervenção militar no estado, em 2018. Atualmente, ele atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital. A mudança é a quarta em menos de uma semana em órgãos estaduais atrelados à Segurança Pública do estado.