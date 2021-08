O Zoológico Municipal de Volta Redonda completa 40 anos no próximo dia 6 de setembro e o aniversário será comemorado com uma programação especial, que vai do dia 1º ao dia 7 do mês. O zoo, único público do estado do Rio, sem cobrança de ingressos, é opção de lazer para toda a família. O espaço atrai visitantes de diversas cidades e já chegou a receber cerca de cinco mil pessoas em um único dia, antes da pandemia de Covid-19.

Parte desta história está retratada na exposição fotográfica “Zoo 40 Anos”, que abre as comemorações pelo aniversário. A mostra, que tem 30 registros que incluem fotos da Prefeitura de Volta Redonda e de arquivo pessoal de funcionários e estagiários que atuam ou atuaram no zoológico, poderá ser visitada no subsolo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni nos dias 1 e 2 de setembro, das 9h às 15h. No dia 4, a exposição migra para o zoo, onde fica até o dia 7.

No sábado (dia 4), no domingo (dia 5), e no feriado de 7 de Setembro (Independência do Brasil), haverá programação especial pelo aniversário do zoológico. Das 9h às 15h, estão programados feira de artesanato e a exposição “Era uma vez no Zoo”, do maquiador Bruno Chio.

O profissional reúne fotografias em que aparece como personagens marcantes da literatura e do cinema como Pinóquio; Jack Sparrow (Piratas do Caribe); Homem de Lata (Mágico de Oz); Malévola e Mulher Maravilha. Bruno Chio ainda fará uma intervenção cultural, interagindo com o público do zoológico como um de seus personagens, nos três dias, às 11h e às 14h.

Além disso, estarão disponíveis todas as atrações do zoo como os cerca de 300 animais de diferentes espécies; o recinto de imersão, que permite contato direto com os animais durante visita guiada para pequenos grupos de pessoas; o parque infantil, que inclui brinquedos adaptados para pessoas com deficiência; e a área para piquenique.

Aniversário de 40 anos com programação interna

O Zoológico Municipal completa 40 anos na segunda-feira, quando haverá distribuição de bolo de aniversário para os animais, respeitando a dieta indicada para cada espécie, e plantio de 40 mudas de árvores, numa alusão à idade do zoo.

Zoológico respeita medidas de prevenção à Covid-19

Obedecendo as medidas de prevenção à Covid-19, as visitas ao Zoológico Municipal devem ser agendadas com antecedência pelo site agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br. O zoológico fica aberto de terça a domingo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sendo o horário entre 12h e 13h reservado para higienização dos espaços de convivência e banheiros.

É obrigatório o uso de máscara e, para acessar o local, os usuários passam por aferição da temperatura e existe a disponibilização de álcool em gel em totens para higienização das mãos, além de lavatório com água e sabão na entrada. Os estabelecimentos comerciais na área alimentícia também oferecem álcool em gel para os clientes.