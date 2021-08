O atacante MV, do Volta Redonda F.C foi submetido a uma “pequena cirurgia” nesta terça-feira (dia 31) para a reconstruir a bolsa escrotal. Na derrota por 2 a 1 contra o Santa Cruz, nesta segunda-feira (dia 30), o atleta sofreu um pisão na região e precisou sair do gramado de ambulância.

Segundo a assessoria do Voltaço, MV foi operado com sucesso no Real Hospital Português, em Recife, e passa bem. A previsão é de que ele tenha alta já nesta terça-feira e volte para o Rio na quarta.

Sexto colocado do Grupo A da Série C do Brasileiro, com 19 pontos, dois a menos que o Paysandu, que abre a zona de classificação para a próxima fase, o Voltaço volta a campo no próximo sábado (dia 4), no Raulino de Oliveira, para enfrentar a Ferroviária-SP.

O lance

Em disputa de bola com Tarcísio, no fim do primeiro tempo, MV foi derrubado e, na sequência, levou um písão na bolsa escrotal, sendo imediatamente substituído. Do Mundão do Arruda, onde o jogo era realizado, MV foi imediatamente encaminhado ao Hospital.