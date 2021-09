Uma mulher de 55 anos denunciou à polícia supostos maus-tratos que estariam sendo praticados contra seu neto, de 12 anos de idade. A mulher procurou a Polícia Militar, relatando que o menino ficava trancado na casa da filha, que fica em cima da dela, no bairro Morada do Vale.

De acordo com a avó, era preciso dar comida ao menino através da grade do portão. A Polícia Militar foi ao endereço e, quando os agentes conversavam com ele, a mãe da criança apareceu. O Conselho Tutelar foi acionado e foram todos para a delegacia.

Lá, a mãe assinou um termo circunstanciado, no qual se compromete a comparecer à delegacia quando for intimada. Por decisão do conselho, o menino ficará, provisoriamente, com a avó, enquanto o caso é apurado. A mãe deixou a delegacia chorando.