A Polícia Civil identificou o homem executado na manhã desta quarta-feira (dia 1º) na antiga Rua 4, no bairro Conforto. A vítima seria Reginaldo Gomes da Silva, o Naldo. De acordo com o que foi apurado, ele teria ligação com “Nego”, conhecido traficante do bairro Santa Cruz.

Câmeras de segurança de uma oficina mecânica registraram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver um Gol branco cercando o carro de aplicativo em que Naldo estava como passageiro. Dois criminosos encapuzados abrem fogo na direção de Naldo, que morreu na hora. O motorista, ainda não identificado, conseguiu fugir.

Sem qualquer chance de defesa, Naldo foi atingido por diversos disparos e morreu na hora. Foto: Reprodução

O assassinato de Naldo foi o terceiro nas últimas 12 horas em Volta Redonda. Na noite de terça-feira (dia 31), dois homens foram mortos em uma casa abandonada, na Rua 13, no bairro Açude II.