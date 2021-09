Um jovem de 25 anos, identificado como Gustavo Henrique Gomes dos Santos, foi preso no final da noite deste domingo (dia 19), em Barra Mansa, depois de sofrer uma tentativa de homicídio na Vila Maria. Com um mandado de prisão em aberto, ele foi encontrado pela Polícia Militar na Santa Casa de Misericórdia, onde buscou atendimento.

A ocorrência teve início quando os policiais foram acionados para averiguar disparos de arma de fogo num bar da Rua Antônio Graciano da Rocha, na Vila Maria. Eles foram recepcionados pelo dono do estabelecimento, Romário de Paula Cunha. O comerciante informou que estava no depósito do bar quando ouviu vários tiros, fazendo com que os clientes corressem. Disse também que não tinha informações se alguém havia sido atingido pelos disparos.

O dono do bar foi levado à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Os PMs seguiram para a Santa Casa, onde chegaram ao mesmo tempo em que Gustavo Henrique buscava atendimento, confirmando que havia sido baleado na Vila Maria. Ao levantarem informações sobre o rapaz, foi constatada a existência do mandado judicial. Após ser medicado, Gustavo Henrique foi conduzido à delegacia de Barra Mansa. Não foi informado em que região do corpo a vítima foi ferida e nem o motivo que levou a Justiça a decretar sua prisão.