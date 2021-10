Um erro no momento de configurar os roteadores de backbone (esquema de ligações centrais de um sistema de redes) que possibilitam o tráfego de dados entre as plataformas. Segundo posicionamento oficial do Facebook, divulgado na noite desta segunda-feira (dia 4), esse foi o motivo da pane global que tirou do ar por 7 horas, além do Facebook, Instagram e WhatsApp. A plataforma informou também que não houve um ataque hacker nem vazamento de dados de usuários.

Um grupo de funcionários do Facebook foi enviado ao centro de dados da empresa, em Santa Clara, no estado norte-americano da Califórnia, para tentar uma “reinicialização manual” dos servidores.

“Nossas equipes de engenharia identificaram que as alterações de configuração nos roteadores de backbone que coordenam o tráfego de rede entre nossos data centers causaram problemas que interromperam essa comunicação”, explica, com linguagem bastante técnica, a empresa.

“Essa interrupção no tráfego de rede teve um efeito cascata na maneira como nossos data centers se comunicam, interrompendo nossos serviços”, complementa.

A empresa confirmou que o apagão afetou cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo por quase 7 horas.

Tanto o Facebook quanto o WhatsApp e Instagram saíram do ar pouco antes das 13h, no horário de Brasília. Especialistas foram acionados para tentar descobrir o motivo da instabilidade nas redes sociais.

Ataque hacker descartado

Antes da divulgação da nota, dois membros da equipe de segurança disseram, sob condição de anonimato por não poderem fornecer informações abertamente, que um ataque cibernético era bastante improvável. Eles explicaram que a ação de hackers não seria capaz de derrubar tantos aplicativos.

Mais cedo, em comunicado à imprensa, o Facebook confirmou a dificuldade de usuários acessarem o sistema, incluindo WhatsApp e Instagram, e disse “estar trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”.

“Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”, acrescentou a empresa.

Com informações do Metrópoles