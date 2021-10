A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), assumiu as buscas pelo cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, de 29 anos, desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (dia 4). De acordo com o titular da delegacia do Recreio, delegado Luís Maurício Armond, neste momento há policiais em Itacuruçá, distrito de Mangaratiba, na Costa Verde, fazendo buscas pelo cantor.

O desaparecimento do artista foi registrado pela mãe dele, Roseli Viana, na delegacia do Recreio dos Bandeirantes (42ª DP), na zona oeste do Rio de Janeiro. Equipes da 42ª Delegacia Policial, no entanto, seguem verificando pistas sobre o paradeiro do artista. Há quatro dias, Nego publicou em sua página no Instagram que não queria polêmicas e que iria “morar com os peixes”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Jornal O DIA, Nego foi visto em Itacuruçá, durante a tarde de segunda. O cantor é um dos proprietários de uma lancha que fica na cidade.

Além das postagens nas quais demonstra comportamento depressivo, a mãe do cantor contou aos policiais da delegacia do Recreio que o filho foi visto pela última vez pouco antes do meio-dia e que foi alertada por amigos da família que o cantor teria ligado para algumas pessoas se despedindo.

Em nota, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros informa que as investigações relacionadas ao desaparecimento estão em andamento. Agentes realizam diligências para localizar o cantor.

Reprodução do Instagram