A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira (dia 27), em flagrante, Renderik Valim Rodrigues, de 18 anos, e Wallace da Silva Gomes, de 21, por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos 1.400 pinos de cocaína e 575 papelotes de cocaína, no bairro Gamboa do Belém.

Os agentes receberam uma denúncia informando que Renderik estava no bairro traficando drogas e, com sua descrição, conseguiram localizá-lo. Ele estava junto com Wallace. Os dois, segundo a PM, admitiram que estavam vendendo drogas para um traficante conhecido apenas como “Calebe”, e apontaram o lugar onde tinham escondido a cocaína. Os dois tiveram o flagrante confirmado na delegacia de Angra dos Reis.