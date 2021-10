Um homem de 30 anos foi preso na terça-feira (dia 26), em Barra Mansa, por agarrar à força a funcionária de uma empresa de instalação e manutenção de internet. O crime aconteceu quando a vítima, de 34 anos, prestava atendimento no apartamento do acusado, no bairro Saudade.

Segundo a Polícia Civil, em depoimento, a mulher disse que estava agachada, fazendo um reparo no roteador e, ao levantar, o homem a agarrou por trás, colocando os braços na cintura dela, sem seu consentimento. A vítima relatou que conseguiu se soltar e se afastar do acusado. A funcionária disse ainda que ficou apavorada, constrangida e ofendida. Ela também contou à polícia que, antes de começar o reparo no roteador, quando chegou ao imóvel, estranhou que as luzes estavam todas apagadas e as cortinas, fechadas. Além dos dois, não havia mais ninguém no apartamento.

Depois de a vítima registrar um boletim de ocorrência, os agentes foram à casa do homem e o levaram para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, em depoimento, ele disse que achou que a mulher estava “lhe dando mole”, ou seja, demonstrando algum tipo de interesse amoroso. De acordo com a polícia, o mesmo homem foi preso no dia 9 deste mês, suspeito de ameaçar e agredir o próprio pai. Ele passou por audiência de custódia em Volta Redonda, sendo liberado com a condição de não se aproximar do pai dele.