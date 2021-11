Luto na Polícia Militar com a morte do 2º sargento Leonardo de Jesus Santos, que utilizava na farda o nome de J.Santos. O agente, de 43 anos, sofreu um infarto nesta segunda-feira (dia 1º), poucas horas após deixar a escala de serviço no 10° Batalhão, em Barra do Piraí, onde era lotado.

J.Santos residia na cidade de Valença e estava na corporação há 21 anos. Ele era casado com uma policial militar e deixa três filhos. Recentemente o militar perdeu o pai em consequência de problemas cardíacos.

O velório do sargento J.Santos acontece na Capela do Cemitério do município de Rio das Flores, onde o corpo será sepultado nesta terça-feira (dia 2), às 10h.

, às 10h.

Foto: Reprodução