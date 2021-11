Devido às chuvas que atingem a região nas últimas horas, a Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta monitorando as áreas de risco para alagamentos e deslizamentos. Até a tarde desta segunda-feira (dia 1º), foram registradas duas ocorrências de deslizamento, sendo uma no bairro Cotiara e outra no Siderlândia.



Houve também um ponto de alagamento registrado na Rua 13 de Maio no bairro Vila Maria, devido ao escoamento de água da via Dutra. A equipe da Defesa Civil realizou uma avaliação nos rios Barra Mansa, Paraíba do Sul e Bananal, que apresentaram nível baixo.



O órgão alerta para uma possível chuva na cidade de Resende, com previsão de 101 mm, que pode afetar o nível em Barra Mansa.

As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) realizaram a limpeza de bueiros da cidade, prevendo a vinda do período chuvoso. Os trabalhos feitos pela autarquia continuam a serem feitos.

Em caso de qualquer alteração, a população será avisada por meio de sirenes nos bairros. Moradores que precisarem de atendimento de emergência podem acionar o órgão por meio do número 199.



Foto: Divulgação PMBM