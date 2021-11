A Polícia Federal, com apoio do IBAMA, deflagrou, na tarde de quinta-feira (dia 10), a Operação Sencientes com objetivo de apurar irregularidades em criadouro de aves, localizado no município de Itaguaí, zona oeste do Rio, cujo proprietário já foi indiciado por diversos crimes.

Na ação, desenvolvida no âmbito da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – DELEMAPH -, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da empresa e apreenderam sete pássaros em situação irregular ou sob maus-tratos.

Além disso, o IBAMA expediu outras 11 autuações contra o criadouro por irregularidades administrativas. O dono do criadouro e seu pai foram presos e liberados mediante assinatura de termo circunstanciado de compromisso.

No rol de indiciamentos do responsável pelo criadouro constam os seguintes crimes: contra o meio ambiente, fauna, receptação qualificada, falsificação de documento particular, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro.

Divulgação PF