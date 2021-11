Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na quarta-feira (dia 10), um homem acusado de estupro de vulnerável contra a própria filha. Ele foi capturado, naquele município, em cumprimento a mandado de prisão, expedido pela Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável.



Em julho deste ano, a vitima, atualmente com 16 anos, compareceu à delegacia e contou aos agentes que os abusos aconteciam há pelo menos oito anos. A adolescente disse que não havia denunciado o fato porque era ameaçada de morte. Na época, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios, onde foi constatado que ela não era mais virgem.



Em depoimento, uma testemunha, que já teve relacionado amoroso com o autor, contou que ele sentia desejo sexual pelas próprias filhas. Com base nos fatos e nas provas colhidas, a autoridade policial representou pela prisão cautelar do acusado, que foi deferida pela Justiça.