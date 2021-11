Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, na noite de terça-feira (dia 16), em Volta Redonda, deixou gravemente ferido Lorran Felipe Venâncio, de 19 anos.

Ele estava na motocicleta, que bateu com o carro na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

Lorran foi socorrido desacordado pelos bombeiros, que o encaminharam ao Hospital São João Batista. De acordo com o hospital, o estado de saúde do rapaz é muito grave. A dinâmica do acidente não foi informada, nem se o motorista do carro se machucou.

Foto: Foco Regional