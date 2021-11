A Chapa 2, encabeçada pelo advogado Aloízio Perez, venceu a eleição da subseção da OAB Barra Mansa nesta terça-feira (dia 16). Ao lado da vice-presidente, Juliana Fernandes, Aloízio se mantém no cargo para o próximo triênio (2022/2024).

O resultado expressivo da votação – 60,13% dos votos – comprova a aprovação dos advogados da cidade ao trabalho da chapa, que tinha dentre suas metas a conquista de espaço para os advogados próximo ao Fórum de Barra Mansa com escritórios compartilhados; parcerias para agilização de expedição de alvarás; convênios com entidades e empresas de vários segmentos para facilitar a vida econômica dos advogados; a criação da ouvidoria da OAB; entre outras questões que envolvem os profissionais que trabalham em prol da garantia de justiça.

Agora, em seu intitulado “Super Plano de Governo”, Aloízio e Juliana pretendem implementar a OAB itinerante; criar um canal direto com a comissão da celeridade processual para indicar processo paralisado por mais de 30 dias, a fim de a comissão buscar soluções; conquistar mais membros para compor as comissões, prestigiando a inclusão; criar convênio com os juízes, o que já está em andamento, para acelerar a expedição de alvarás, com prazo de 10 dias; fomentar a OAB Jovem para agregar a juventude na advocacia; proporcionar cursos de ética para os advogados; reestabelecer as palestras e cursos suspensos pela pandemia; entre várias outras propostas.

Em suas redes sociais, Aloízio comemorou a vitória: “Venceu a chapa que jogou limpo. A gestão mais inclusiva da história da OAB-BM vai continuar, Obrigado a todos que confirmaram em nosso trabalho”, ressaltou o advogado, sendo respaldado por dezenas de seguidores. “Você merece, presidente. A gestão foi muito boa e essa será melhor ainda”, disse uma seguidora. “Parabéns Chapa 2. Essa vitória apenas nos mostra que vale a pena trabalhar com honestidade em prol dessa categoria que merece nosso respeito”, comentou outro colega.

As eleições realizadas nesta terça-feira elegeram, além da nova Diretoria da OABRJ, dos membros do Conselho Seccional e dos representantes do Rio no Conselho Federal, os presidentes e diretores das 63 subseções para o triênio 2022/2024 e seus conselheiros.