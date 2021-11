Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta sexta-feira (dia 19), um homem condenado por tráfico de drogas. Ele foi localizado e capturado no Centro do município de Areal. Havia contra o criminoso um mandado de prisão pendente.



No ano de 2015, ele e outros três traficantes foram presos em flagrante por venda de entorpecentes. Com eles, foram encontrados diversos volumes de cocaína